بريطانيا.. تزييف صور جنسية بتقنية الديب فيك جريمة بموجب قانون جديد

كتبت رباب فتحى

أعلنت وزارة العدل البريطانية أن تزييف صور جنسية صريحة بتقنية الديب فيك - وهى عبارة عن فيديوهات مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعى تبدو حقيقية للغاية- سيصبح جريمة بموجب قانون جديد، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وبموجب هذا التشريع، فإن أى شخص يقوم بإنشاء مثل هذه الصورة دون موافقة سيواجه سجلًا جنائيًا وغرامة غير محدودة. وقد يواجهون أيضًا السجن إذا تمت مشاركة الصورة على نطاق أوسع.

وقالت الوزارة أن إنشاء صورة مزيفة سيكون بمثابة جريمة بغض النظر عما إذا كان منشئ الصورة ينوى مشاركتها أم لا. لقد قام قانون السلامة على الإنترنت، الذى تم تقديمه فى العام الماضى، بتجريم مشاركة الصور الحميمة المزيفة، والتى يتم تسهيل إنشاءها من خلال التقدم فى الذكاء الاصطناعي.



وسيتم إدخال هذه الجريمة من خلال تعديل لمشروع قانون العدالة الجنائية، الذى يشق طريقه عبر البرلمان. وقالت لورا فارس، وزيرة شؤون الضحايا والحماية، أن إنشاء صور جنسية مزيفة "غير مقبول بغض النظر عما إذا كانت الصورة مشتركة أم لا".

وأضافت :إنه مثال آخر على الطرق التى يسعى بها بعض الأشخاص إلى الحط من قدر الآخرين وتجريدهم من إنسانيتهم - وخاصة النساء. ولديها القدرة على التسبب فى عواقب كارثية إذا تم مشاركة المواد على نطاق أوسع. هذه الحكومة لن تتسامح مع ذلك.

وأوضحت: أن هذه الجريمة الجديدة تبعث برسالة واضحة للغاية مفادها أن صنع هذه المواد أمر غير أخلاقى، وغالبًا ما يكون معاديًا للنساء، وجريمة.

وأيدت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية فى حكومة الظل، هذا الإعلان قائلة: من المرحب به أن الحكومة قبلت دعوات حزب العمال لتجريم إنشاء مواد إباحية مزيفة للغاية. يعد تركيب صورة شخص ما على الصور ومقاطع الفيديو الجنسية الصريحة انتهاكًا صارخًا لاستقلاليته وخصوصيته، مما قد يسبب ضررًا جسيمًا، ويجب عدم التسامح معه.