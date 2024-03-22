جارديان: آلاف المشاهير حول العالم ضحايا المواد الإباحية بتقنية "الديب فيك"

كتبت رباب فتحى

توصل تحقيق إلى أن أكثر من 250 من المشاهير البريطانيين كانوا من بين آلاف المشاهير الذين وقعوا ضحايا لتقنية الذكاء الاصطناعى "ديب فيك" أو "التزييف العميق"، وهى مقاطع الفيديو المزيفة، حيث ظهروا فى مقاطع مزيفة للمواد الإباحية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ووجد تحليل أخبار القناة الرابعة لمواقع التزييف العميق الخمسة الأكثر زيارة أنه تم إدراج ما يقرب من 4000 فرد مشهور، منهم 255 بريطانيًا.

ومن بينهم ممثلات ونجوم تلفزيون وموسيقيون ومستخدمو يوتيوب، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، والذين تم تركيب وجوههم على مواد إباحية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووجد التحقيق أن المواقع الخمسة حصلت على 100 مليون مشاهدة في غضون ثلاثة أشهر.

وقالت كاثي نيومان، مذيعة أخبار القناة الرابعة، والتي تبين أنها من بين الضحايا: "يبدو الأمر وكأنه انتهاك. إنه شعور شرير حقًا أن شخصًا ما قام بتجميع هذا معًا، لا أستطيع مشاهدتهم، ويمكنهم مشاهدة هذا النوع من النسخة الخيالية مني، هذه النسخة المزيفة مني."

منذ 31 يناير بموجب قانون السلامة على الإنترنت، أصبحت مشاركة هذه الصور دون موافقة أمرًا غير قانوني في المملكة المتحدة، لكن إنشاء المحتوى ليس كذلك. تم تمرير هذا التشريع ردًا على انتشار المواد الإباحية بتقنية التزييف العميق والتي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات.

في عام 2016، حدد الباحثون مقطع فيديو إباحيًا عميقًا على الإنترنت. في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، تم تحميل 143,733 مقطع فيديو إباحيًا جديدًا عميقًا على أكثر 40 موقعًا إباحيًا استخدامًا - وهو عدد أكبر مما تم تحميله في جميع السنوات السابقة مجتمعة.

واكتشفت صوفي باريش، 31 عامًا، من ميرسيسايد، أنه تم نشر صور عارية ملفقة لها على الإنترنت قبل تقديم التشريع.

وقالت للقناة الرابعة الإخبارية: "إنه أمر عنيف للغاية ومهين للغاية. يبدو الأمر كما لو أن النساء لا يعنين أي شيء، نحن مجرد عديمي القيمة، نحن مجرد قطعة لحم. يمكن للرجال أن يفعلوا ما يحلو لهم. لقد وثقت بالجميع قبل ذلك."