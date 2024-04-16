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طقس غد.. ارتفاع بحرارة الجو ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 03:11 م
طقس غد.. ارتفاع بحرارة الجو ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة درجة الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا .

ومتوقع غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى مدن القناة، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 18، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.

 







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