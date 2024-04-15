وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع انتظام واستقرار العملية التعليمية بإدارة شرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، عدداً من المدارس التابعة لإدارة شرم الشيخ وذلك للاطمئنان على انتظام العلمية التعليمية ومتابعة امتحانات شهر مارس، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواءدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء

واستهل وكيل الوزارة أولى جولاته بمدرسة جيل أكتوبر الثآنوية المشتركة وتفقد الفصول الدراسية حيث أجرى حواراً ودياً مع الطلاب حول المنصة الرقمية التى اتاحتها الوزارة والتى توفر العديد من المواد التعليمية والتدريبية، بالإضافة لبنوك الأسئلة فى مختلف المواد الدراسية .

وتابع وكيل الوزارة مدرسة الفيروز الرسمية للغات بحي النور ثم تفقد عدداً من الصفوف الدراسية و ناقش الطلاب حول نواتج التعلم ، واطمأن على استجابتهم للمحتوى الدراسي تأكيدا لانضباط العملية التعليمية لتحقيق عام دراسي منتظم وآمن ، وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب الجيد والآمن لأبنائنا الطلاب ، وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وجعل المدرسة بيئة جاذبة ، لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية

واستكمل وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة جيل أكتوبر الأعدادية ومدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، وأكد وكيل الوزارة على أهمية تحقيق متعة التعلم المنتج للمعرفة والابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين ، حيث أجرى وكيل الوزارة حوارا تفاعليا مع الطلاب حول المناهج الدراسية وكيفية تلقيهم المعلومات ، مؤكدا أهمية التركيز أيضا على تحفيزهم وتطوير مهاراتهم الحياتية،كما أكد على أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية لمساعدتهم على زيادة التحصيل المعرفي لمختلف المواد الدراسية .

وفي ختام جولته أوصى بالالتزام المشدد بالإشراف خلال اليوم الدراسي وانتظام دخول الطلاب للمدرسة في الصباح وخروجهم بعد نهاية اليوم الدراسى، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل الغياب الالكتروني وتسجيل الغياب وكذلك انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادى.

رافقه خلال الجولة حنان اسماعيل مدير إدارة شرم الشيخ، وسوزان سالم مديرة مدرسة جيل اكتوبر الثانوية، وأسامة عبدالجواد مدير مدرسة الفيروز الرسمية بحى النور ورباب فاروق وكيل مدرسة جيل أكتوبر الاعدادية دينا عامر مديرة مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات.



جانب من جولة وكيل تعليم جنوب سيناء بالمدارس