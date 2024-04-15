ننشر جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقليوبية.. تعرف على منطقتك وموعد الفصل

القليوبية إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع"، جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية، والذي يبدأ تطبيقه اليوم الإثنين وفقا لما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تستثنى الأماكن الحيوية، ومنها المستشفيات ومراكز الشرطة والمصالح الحكومية المختلفة، ولا تنقطع بها الكهرباء طوال اليوم لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.

ومن المقرر تطبيق مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء، والتي تتضمن أن تكون مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات النهار فقط في المدة بين الساعة 11 صباحا و5 مساء في القليوبية.

وكشفت شركة كهرباء القليوبية، في بيان لها، أن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي وفقا لخطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة ستكون على مدار النهار فقط لتبدأ من 11 صباحا وتنتهي 5 مساء، كما تضمنت مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في محافظة القليوبية، أن تكون المدة ساعتين، كما كان في الفترة الماضية عن كل منطقة وقرية أو مركز، وجاءت وفق الجداول المرفقة.



جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية



جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية



جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية



جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية



جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية



جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية



جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية



جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية



جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية



جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القليوبية