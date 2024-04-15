اليوم السابع
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رطب على قلبك في الحر بالخيار وتعرف على فوائده الصحية

الإثنين، 15 أبريل 2024 09:00 م
رطب على قلبك في الحر بالخيار وتعرف على فوائده الصحية فوائد الخيار
كتبت فاطمة ياسر

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مع ارتفاع درجات الحرارة، يسعي الجميع في تناول الأطعمة التي تزيد من ترطيب الجسم، وتقلل من الشعور بحرارة الطقس، ومن ضمنم هذه الأطعمة الخيار، الذي يمد الجسم بالعديد من الفوائد الغذائية الرائعة  خلال فصل الصيف، ويقدم فوائده التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes

الخيار  أفضل الأطعمة الصيفية يساعدك في  التغلب على الحرارة والمساعدة في إنقاص الوزن والمساعدة في عملية الهضم، فله العديد من الخصائص الغذائية الرائعة للجسم،الألياف القابلة للذوبان و الماء والمغذيات الدقيقة الوفيرة، يمكن للخيار أيضًا أن يحافظ على صحة قلبك وينظم ضغط الدم ويمنع السرطان والعديد من الأمراض المزمنة الأخرى.

أهم فوائد الخيار في الصيف

1- يعالج ضربة الشمس

هناك أشياء قليلة جدًا مثل الخيار أثناء الظروف الجوية القاسية. يتم استخدامه كعلاج منزلي لمرضى ضربة الشمس لتقليل حرارة الجسم. يتم الاحتفاظ بشرائح الخيار على رؤوس الأشخاص المصابين بضربة الشمس للتخفيف من الأعراض.

2- فقدان الوزن

الخيار هو وجبة خفيفة ممتازة خلال فصل الصيف لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف. يمكن أن يساعد أيضًا في تغذية الجسم بمجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والفلافونويد.

3- صحة العيون

إذا كانت عيناك متعبتين بسبب الحرارة أو منتفختين، فإن الاحتفاظ بشريحة خيار لمدة 10-15 دقيقة يمكن أن يخفف الضغط ويساعد عينيك على الشعور بالانتعاش.

4- الترطيب

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، فإن تناول الخيار يمكن أن يمنع الجفاف ويخفف أيضًا من حرارة الصيف.

5- يخفض ضغط الدم

يعتبر الخيار مخزنًا للبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف الغذائية، ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

6- الهضم

أضف كميات كبيرة من قطع الخيار إلى طبقك لأن تناول هذه الفاكهة يمكن أن يبقي المعدة باردة ويجعل البراز لينًا. وبالتالي فهو يساعد على تنظيم حركات الأمعاء.

7- يخفض مستويات السكر في الدم

من المعروف أيضًا أن الخيار يوازن مستويات السكر في الدم ويساعد في إدارة مرض السكري.
 







الخيار

الصيف والخيار

فوائد الخيار




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