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"الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:08 ص
"الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 30 درجة الطقس
كتب محمد عبد العظيم

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الإثنين سيشهد استمرارا لارتفاع درجات الحرارة من درجة إلى 2 درجة.



وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف: "من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية نهارا بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة".

وتابعت: "كما نشهد امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ما يساعد على ارتفاع قيم الحرارة خلال فترة النهار وإحساسنا بالأجواء الحارة في معظم محافظات الجمهورية مثل الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأجواء ما بين الدافئة إلى مائلة للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط في فترة النهار والظهيرة".

 







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