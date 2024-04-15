اليوم السابع
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الكهرباء: مدة تخفيف الاحمال ساعتين وربع بدلا من ساعة حتى 5 عصراً

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:57 ص
الكهرباء: مدة تخفيف الاحمال ساعتين وربع بدلا من ساعة حتى 5 عصراً وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية بدأ في تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال فصل التيار الكهربائي عن المشتركين بدأ من الساعة 11 صباح اليوم و لمدة ساعتين وربع على كل مشترك وذلك حتى الساعة 5 عصرا.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية بدأ في عودة تخفيف الاحمال بدأ من الساعة 11 صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة 5 عصرا لمدة ساعتين وربع بحد أقصى على كل مشترك، لافتا إلى أن هذا القرار جاء نتيجة استبعاد العديد من المناطق وبعض المحافظات مثل مرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وتابع المصدر، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بتطبيق جدول تخفيف الأحمال بعد أن انتهاء إجازة عيد الفطر، كاشفا أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.


 







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