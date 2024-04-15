مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية.. تعرف على منطقتك وموعد الفصل "صور"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية، عن مواعيد وأماكن تخفيف أحمال الكهرباء، بدءا من اليوم الإثنين، وأعلنت شركة كهرباء الإسكندرية، عن مواعيد انقطاعات التيار الكهربي بالإسكندرية من خلال خطة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والتي سيتم تنفيذها بداية من اليوم الإثنين ، حيث سيتم توزيع الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال على ساعات النهار .

وكان أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، في يوليو الماضي، والتى سيتم تنفيذها اعتبارا من اليوم بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

ويتم استثناء 4 مناطق ومحافظات وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.