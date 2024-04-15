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الكهرباء: لا يوجد تخفيف أحمال أثناء مباراة الأهلى والزمالك اليوم

الإثنين، 15 أبريل 2024 12:56 م
الكهرباء: لا يوجد تخفيف أحمال أثناء مباراة الأهلى والزمالك اليوم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد تخفيف أحمال أثناء مبارة القمة بين الأهلى والزمالك اليوم، كاشفا أن موعد المبارة سيكون عقب انتهاء جدول تخفيف الأحمال الذى يبدأ في الساعة 11 صباحا وينتهى فى الساعة الـ5 عصراً.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية بدأ في عودة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة 5 عصرا لمدة ساعتين وربع بحد أقصى على كل مشترك مقسمة على 6 مجموعات، لافتا إلى أن هذا القرار جاء نتيجة استبعاد العديد من المناطق وبعض المحافظات مثل مرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وتابع المصدر، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بتطبيق جدول تخفيف الأحمال بعد أن انتهاء إجازة عيد الفطر، كاشفا أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.


 







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