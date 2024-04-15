العلاج الحر بالدقهلية: إغلاق 26 منشأة طبية وإنذار101 منهم و37 غير مرخصة.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان له، اليوم الاثنين، عن جهود إدارة العلاج الحر خلال الشهر الماضي، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة؛ وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأوضح وكيل الوزارة ،أن فريق العلاج الحر قام خلال مارس الماضي بالمرور على 473 منشأة طبية، تشمل 182 عيادة خاصة، فضلاً عن 96 مركزا طبيا و معملاً.

كما أشار إلى أن عدد المنشآت التي تدار دون ترخيص بلغ 37، فيما تم رصد 7 منشآت مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى، إضافة إلى توجيه 101 إنذاراً وتنفيذ قرارات إغلاق لنحو 26 منشآت مخالفة وإعادة فتح 22 أخرى.

وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشيرا إلى عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.



جانب من الحملات



جانب من الحملات