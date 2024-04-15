إحالة 71 موظفا إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمراكز الزقازيق وأبو كبير ومشتول السوق وكفر صقر لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي..

· عدم تواجد 43 من العاملين بإدارة شرق التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

· عدم تواجد 6 من العاملين بالمدرسة الابتدائية بقرية حانوت التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية كذلك عدم حضور 7 من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب .

· عدم تواجد 5 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

· عدم تواجد 1 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية كفر الحصوة التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير كذلك عدم حضور 3 من العاملين بالمركز وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

· عدم تواجد 6 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية الأسرة التابعة للإدارة الصحية بأبو كبيروتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

