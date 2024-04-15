خريطة تخفيف الأحمال فى الشرقية.. تعرف على منطقتك وموعد الفصل "صور"

الشرقية- فتحية الديب

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة، بمحافظة الشرقية، والتى بدأ تطبيقها بالفعل، إذ من المقرر أن يبدأ تخفيف الأحمال من الـ 11 ظهرا ويستمر حتى الـ5 مساءًا، بعدما تم تغيير مواعيد الانقطاع بعد الخامسة مساءًا لتكون قبلها، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع الكهرباء خلال الليل.

وأعلنت شركة توزيع الكهرباء، بالشرقية الجداول الجديدة متضمنة خطة تخفيف الأحمال مواعيد انقطاع التيار الكهربائي بحسب المناطق المقررة ووفق الجداول الموضوعة، إذ تقرر أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

وتأتى عملية فصل التيار الكهربائى بقرى ومراكز المحافظة بالتساوى، ننشر خريطة تخفيف الأحمال بنطاق المحافظة.



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية



خريطة-تخفيف-الأحمال-لكل-المناطق-بالشرقية