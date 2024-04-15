إحالة أوراق عامل بسوهاج للمفتى لاتهامه بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى

سوهاج عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الاثنين وبإجماع الآراء، إحالة أوراق المتهم "ع.ن.م" عامل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة اليوم الأول من دور شهر مايو للنطق بالحكم لاتهامه بقتل الطفلة المجنى عليها "ح.و.ن" بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليها والعثور على جثتها وسط الزراعات وبها آثار خنق، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج الطفلة المجنى عليها بحجة شراء الحلوى لها وتمكن من خطفها وفى مكان الحادث قام بكتم أنفاسها وخنقها برباط واستولى على قرطها الذهبى، وعندما تأكد من وفاتها فر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.