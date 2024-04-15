جنايات سوهاج تقضى بإعدام متهم بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الاثنين ، وباجماع الآراء بمعاقبة المتهم "ع.ع" بالاعدام شنقاً، لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.ا.ى" بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلقات نارية وطعنات نافذة بالجسد من أسلحة آلية وبيضاء ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجنى عليه فقام بالترصد له في أحد الأماكن وقام بإطلاق النار عليه من سلاح الى ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت احالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.