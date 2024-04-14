هل تعانى من اضطراب الشراهة عند الأكل؟ 6 نصائح للسيطرة عليها

كتبت مروة هريدى

تعد إدارة الوزن لدى الأفراد الذين يعانون مما يسمى بـ اضطراب الشراهة عند تناول الطعام، مهمة صعبة للغاية تتطلب اتباع نهج شامل فى أسلوب حياتنا للسيطرة عليها، وهو حالة صحية عقلية تتميز بنوبات متكررة من استهلاك كميات كبيرة من الطعام وغالبًا ما تكون مصحوبة بمشاعر فقدان السيطرة والشعور بالذنب، ووفقًا لتقرير موقع "Healthline" فإن هناك 6 طرق يمكنك من خلالها التحكم فى اضطراب الشراهة بتناول الطعام.

إدارة الوزن

يؤكد الأطباء المتخصصون في اضطرابات الأكل على مجموعة من الاستراتيجيات للتحكم الفعال في الوزن لدى الأفراد الذين يعانون من اضطراب الأكل القهري، أهمها معالجة العوامل النفسية الأساسية المسببة لهذه الحالة مثل الاكتئاب والقلق، حيث تساعد هذه العلاجات الأفراد على تطوير مهارات التأقلم، وتحدي الأفكار والمعتقدات السلبية، وتحسين احترام الذات.

تعزيز الأكل الواعي

يتضمن الانتباه إلى مقدار ما يتم تناوله وهو أمر مفيد جدا، من خلال التركيز على إشارات الجوع والشبع، مما يعمل على تقليل احتمالية نوبات الشراهة عند تناول الطعام.

تناول الطعام ببطء

من المهم تشجيع الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأكل القهري على تناول الطعام ببطء، والتعرف على الوقت الذي يشعرون فيه بالشبع.

تحديد وقت تناول الوجبات

إن تشجيع الناس على تناول وجبات الطعام فى أوقات منتظمة وتجنب فترات الجوع الطويلة يمكن أن يساعد في التعامل مع مشكلة الشراهة بتناول الطعام

تجنب اتباع نظام غذائي مقيد

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي مقيد إلى حدوث نوبات الشراهة عند تناول الطعام لدى الأشخاص الذين يعانون من هذا الإضطراب، وبدلاً من ذلك اتبع نهج متوازن في التغذية يعتمد على التنوع والاعتدال والمرونة.

النشاط البدني

يمكن أن يساعد النشاط البدنى في تنظيم الحالة المزاجية وتقليل التوتر، وكلاهما عاملان حاسمان في إدارة اضطراب الأكل القهري، مثل المشي أو السباحة أو اليوجا.