اضطراب الشراهة.. علامات تؤكد أهمية زيارة الطبيب

كتبت مروة محمود الياس

تناول الطعام دون حساب أو حدود، مشكلة يعاني منها البعض، فاضطراب الشراهة المرضية مشكلة لها مضاعفات، يعاني الشخص خلالها من شراهة شديدة في تناول الطعام بكل أنواعه وبكميات غير محسوبة، ويعدها مباشرة يشعر بذنب كبير، وكأنه ارتكب خطأ جسيما، وقد يستخدم البعض ممن يعانون هذا الاضطراب بعض الملينات أو يلجأون إلى التقيؤ للتخلص من هذا الشعور بالذنب.

وفقا لموقع nationaleatingdisorders فان الأعراض التي يعانى منها هذا الشخص الشره كثيرة وتختلف من شخص إلى آخر، فإذا كنت تعانى من الرغبة الدائمة في تناول الطعام، فعليك البحث ما اذا كنت تعانى هذا الاضطراب أم لا، من خلال فهم بعض الاعراض منها:

تتناول الطعام بسرعة كبيرة وبشكل ملفت للغاية لمن حولك

قد ترغب في تناول طعامك بمفردك على الدوام لشعورك بالحرج

تناول الطعام حتى تشعر بالشبع التام وآلام بالبطن

كلما حاولت التحكم في كمية الطعام التي تتناولها لا تستطيع أبدا

تناول الطعام في مواعيد متقاربة وبكميات لا محدودة

ويذكر التقرير أنه اذا كان الشخص يعاني من ثلاث علامات او اكثر من هذه العلامات السابقة، فعليه أن يعرض نفسه علي طبيب مختص، لانه قد يكون ممن يعانون من هذا الاضطراب الى له من المضار الكثير، السمنة أهمها دون شك، فضلا عن ان السمنة قد تصل لدرجات مفرطة تهدد الحياة.