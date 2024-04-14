صفحة اليوم السابع على فيس بوك تتجاوز 28 مليون متابع

كتب أيمن رمضان الشريف

تجاوزت صفحة اليوم السابع على موقع فيس بوك حاجز الـ28 مليون متابع، وذلك استمرارا لريادة "اليوم السابع" وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية.

أكثر من 28 مليون متابع من مصر والوطن العربى وكثير من دول العالم، يبحثون دوما على الحقيقة وتأكيد المعلومات الموجودة هنا وهناك، وهو ما يتوفر لهم عبر نافذة اليوم السابع على فيس بوك، والتي تقدم الكثير والعديد من الخدمات الإخبارية والمصورة والمرئية، على مدار 24 ساعة يوما، بجانب التفاعل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والتي يهم اليوم السابع في المقام الأول تقديم خدمة عالية المستوى لهم.