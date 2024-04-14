اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 08:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

صفحة اليوم السابع على فيس بوك تتجاوز 28 مليون متابع

الأحد، 14 أبريل 2024 06:54 م
صفحة اليوم السابع على فيس بوك تتجاوز 28 مليون متابع صفحة اليوم السابع على فيس بوك
كتب أيمن رمضان الشريف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجاوزت صفحة اليوم السابع على موقع فيس بوك حاجز الـ28 مليون متابع، وذلك استمرارا لريادة "اليوم السابع" وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية.

أكثر من 28 مليون متابع من مصر والوطن العربى وكثير من دول العالم، يبحثون دوما على الحقيقة وتأكيد المعلومات الموجودة هنا وهناك، وهو ما يتوفر لهم عبر نافذة اليوم السابع على فيس بوك، والتي تقدم الكثير والعديد من الخدمات الإخبارية والمصورة والمرئية، على مدار 24 ساعة يوما، بجانب التفاعل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والتي يهم اليوم السابع في المقام الأول تقديم خدمة عالية المستوى لهم.

 

Untitled-1

 

صفحة اليوم السابع على فيس بوك

 

 







اليوم السابع

التواصل الاجتماعى

اخبار مصر

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة