بيطري المنيا يضبط 5 أطنان أسماك مملحة ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

المنيا-حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطرالمبارك.

ومن جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أن إدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، قامت بحملات تفتيشية لضبط الأسواق خلال الأسبوع الماضى وطوال أيام عيد الفطر المبارك، بالإشتراك مع إدارة التموين ومباحث التموين، حيث تم المرور للتفتيش على أماكن بيع اللحوم وتم ضبط 4783.1كجم مصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ودواجن، وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتم تحرير 17 محضرا، وتم ضبط 56كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر، وخروفين وأختام مزورة وتم تحرير 4 محاضر، بالاضافة إلى تحرير 21 محضرا متنوعا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والمخالفين.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، على استمرار جهود مديرية الطب البيطري في تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان سلامة الغذاء حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة المواطنين.



جانب من الحملات على الأسواق



جانب من الحملات على الأسواق