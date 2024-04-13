تحرير 31 محضرا تموينيا متنوعا وإعدام 190 كيلو أسماك مملحة خلال حملات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدات المحلية لمراكز "طهطا، وجهينة، والمنشاة"، بشن حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديريات "التموين، والصحة، والطب البيطري، ومباحث التموين"، أسفرت عن تحرير 31 محضرا تموينيا متنوعا، وضبط وإعدام 190 كيلو من الأسماك المملحة والحلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة في توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه بالتعاون مع الاجهزة المعنية تم القيام بحملة تموينية مكبرة، استهدفت المحلات التجارية، والسوبر ماركت، والهايبرات؛ للتأكد من صلاحية المعروض من المواد الغذائية بمدينة طهطا وساحل طهطا، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم وجود شهادات صحية، وتم إعدام 40 كيلو من الأسماك المملحة، و20 كيلو من الحلوى لتغير خواصها الطبيعية، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم القيام بحملة تموينية مكبرة بدائرة المركز، أسفرت عن تحرير 10 محاضر تموينية متنوعة منها "عدم وجود شهادات صحية، وذبح خارج السلخانة، وعدم إعلان عن الأسعار "، مشيرا إلى مصادرة 25 كيلو من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار أحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاة، إلى القيام بحملة تموينية مكبرة للمرور على محلات الجزارة، والاسماك، والأسماك المملحة، أسفرت عن تحرير 14 محضر تموين متنوع منها " 5 محاضر عدم نظافة، و6 محاضر إشغال طريق، و 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية "، وتم مصادرة 105 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر ضبط تمهيدا لعرضه النيابة العامة.