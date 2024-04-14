اليوم السابع
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الصحة تكشف عن 5 محافظات تطبق فيها التأمين الصحى الشامل فى مرحلته الثانية

الأحد، 14 أبريل 2024 10:00 ص
الصحة تكشف عن 5 محافظات تطبق فيها التأمين الصحى الشامل فى مرحلته الثانية منظومة التأمين الصحى الشامل
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن المحافظات التي سيتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل في مرحلته الثانية، حيث تشمل كل من كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء).

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن فاتورة تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل بلغت 51.2 مليار جنيه حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تقديم أكثر من 31 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" حتى الآن، مشيرة إلى أن متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمة والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة تخطت نسبة 91%.

وأضافت، أنه تم تقديم أكثر من 14 مليون خدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظات من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، تشمل خدمات الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، والفحوصات الطبية الشاملة، وخدمات طب الأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتى تمثل نحو 80% من احتياجات خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وفقًا لنظم الصحة العالمية.

 







التامين الصحى الشامل

المرحلة الثانية من التامين الصحى

وزارة الصحة



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