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الرئيس الإيرانى: أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى

الأحد، 14 أبريل 2024 12:31 م
الرئيس الإيرانى: أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي
أ ش أ

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أكد رئيس إيران آية الله إبراهيم رئيسي اليوم الأحد أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزمًا.


وعبر رئيسي – في بيان نشرته وكالة (تسنيم) الإيرانية – أن هجوم الليلة الماضية على إسرائيل بمثابة درس للعبرة .. مؤكدًا أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم.


وبدوره .. قال القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي : إن الأهداف في الهجوم على إسرائيل كانت دقيقة للغاية وتم تنفيذ عملية محدودة توازي العدوان الإسرائيلي في إشارة لحادث القنصلية الإيرانية بدمشق.


ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية عن سلامي قوله إن هجوم الليلة الماضية كان أكثر نجاحًا مما كان متوقعًا..مطالبًا إسرائيل بإعادة حساباتها وأن أي رد فعل إيراني مستقبلي سيكون أصعب بكثير بناءً على هذه التجربة الجديدة والتي ملخصها أن "المعادلة الجديدة للمنطقة؛ إسرائيل تهاجم وتتلقى الرد من إيران".


وفي ذات السياق..نقلت وكالة (فارس) الإيرانية عن أعضاء مجلس النواب الإيراني تأييدهم للرد على العدوان الإسرائيلي على مبنى قنصلية إيران في العاصمة السورية دمشق.







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