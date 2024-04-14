مسئول أمريكى: بايدن أخبر نتنياهو أن واشنطن لن تشارك فى أى عمليات هجومية ضد إيران

كتبت ريم عبد الحميد

قال مسئول رفيع المستوى بإدارة بايدن إن الرئيس الأمريكى أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تشارك فى أى عمليات هجومية ضد إيران.

وتم نقل التعليقات خلال الاتصال الهاتفى التى أجرى بين كليهما فى أعقاب الضربات الإيرانية ضد إسرائيل.

ونقلت شبكة سى إن إن عن مسئول بالإدارة الأمريكية قوله إن بايدن أخبر نتنياهو فى اتصالهما الهاتفى أنه ينبغى أن تعتبر إسرائيل ما حدث ليلة السبت انتصارا، لأن التقييم الأمريكى الحالى هو أن هجمات إيران كانت غير ناجحة إلى حد كبير وأظهرت تفوق قدرات إسرائيل العسكرية.

وأوضح المسئول أن التقييم الأمريكى هو أن كل ضربات المسيرات والصواريخ تقريبا، بما فى ذلك أكثر من 100 صاروخ باليستى أطلقهتها إيران قد انفجرت فى السماء، ولم يحدث أى من صواريخ كروز أى تأثير، وأن لا شئ ذا قيمة قد تعرض للضرب.

وكان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ستقف مع إسرائيل وستدعم دفاعها في وجه هذه التهديدات الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إن الولايات المتحدة ستتشاور مع الحلفاء والشركاء فى المنطقة وحول العالم فى الأيام والساعات المقبلة، وذلك بعد رد إيران على استهداف إسرائيل لقنصليتها فى دمشق الأسبوع الماضى. وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الإيرانى على إسرائيل بأشد العبارات، وفى حين أنهم لا يسعون للتصعيد، فإنهم سيواصولن دعم دفاع إسرائيل، كما أوضح الرئيس بايدن، وسيدافعون عن الأفراد الأمريكيين.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هاجارى إن إسرائيل تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مضيفا أن الدول الثلاث تحركت ليلة السبت خلال الضربات الإسرانية.

وأضاف هاجارى: تعمل عن كثف مع الولايات لمتخدة وبريطانيا وفرنسا التى تحركت الليلة. هذه الشراكة كانت وثيقة دائما، لكن ليلة السبت عززت نفسها بطريقة غير معتادة.



