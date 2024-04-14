البنتاجون: الجيش الأمريكى اعترض عددا من المسيرات الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل

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قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الجيش الأمريكي اعترض عددا من المسيرات الإيرانية المتجه إلى إسرائيل، دون تحديد عددها ومناطق اعتراضها.



وأوضح المسئول الأمريكي في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ناقش هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الهجمات الإيرانية.. مشيرا إلى أن فريق من مجلس الأمن القومي الأمريكي يواصل العمل على عدة مستويات مع شركائه في المنطقة لمنع المزيد من التصعيد.

ونفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأطلقت إيران أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، الذى قال، "تم إطلاق أكثر من 200 تهديد جوى على إسرائيل، حيث تم اعتراض عشرات صواريخ الكروز والمسيرات خارج الأراضى الإسرائيلية، كما تم اعتراض الأغلبية الساحقة من الصواريخ الباليستية الإيرانية التى دخلت الأجواء الإسرائيلية".

على الفور استجاب مجلس الأمن لدعوات إسرائيل لعقد جلسة تحقيق فى الهجمات الإيرانية، وأعلن المتحدث باسم بعثة مالطا، التي تترأس مجلس الأمن الدولى، قرار عقد جلسة طارئة اليوم الأحد لبحث الهجمات وتداعيتها.