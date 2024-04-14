اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 06:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكى: لا نسعى لصراع مع إيران

الأحد، 14 أبريل 2024 06:25 ص
وزير الدفاع الأمريكى: لا نسعى لصراع مع إيران أوستن
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن بلاده لا تسعى لصراع مع إيران، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق فى الأول من أبريل الجارى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.







إيران

إيران واسرائيل

هجوم إيران

حرب إيران واسرائيل

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة