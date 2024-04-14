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الجيش الإسرائيلى: اعترضنا 99% من 300 طائرة مسيرة وصاروخ أطلقتهم إيران

الأحد، 14 أبريل 2024 09:31 ص
الجيش الإسرائيلى: اعترضنا 99% من 300 طائرة مسيرة وصاروخ أطلقتهم إيران هجوم إيران على إسرائيل
كتبت رباب فتحى

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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن إيران أطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة تجاه إسرائيل، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

وزعم أدرعي: لقد اعترضنا 99% من التهديدات الموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا: هذا إنجاز استراتيجي مهم للغاية.

في منشور على موقع X، أعطى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن عدد الأسلحة المستخدمة لاستهداف إسرائيل. وقال من بين حوالي 170 طائرة بدون طيار أطلقتها إيران، لم تخترق أي منها دولة إسرائيل، كما اعترضت الطائرات الحربية للقوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لنا ولحلفائنا العشرات منها.

ومن بين أكثر من 30 صاروخ كروز أطلقتها إيران، لم يخترق أي منها الأراضي الإسرائيلية. اعترضت طائراتنا الحربية 25 صاروخاً خارج حدود البلاد.

ومن بين أكثر من 120 صاروخا باليستيا، اخترق عدد قليل جدا الحدود الإسرائيلية، فيما تم اعتراض بقية الصواريخ. وسقط هذا العدد الصغير في قاعدة جوية في نفاتيم وألحق أضرارا طفيفة بالبنية التحتية.

ومن ناحية أخرى، وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف هجوم بلاده على إسرائيل، بأنه صفعة قوية ومؤلمة .

وأضاف أن هذا الهجوم العسكري يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وإذا اتخذت إسرائيل أي إجراء، فإن الرد الإيراني سيكون أكثر شدة.

وأوضح أن أي تهديد من إسرائيل وداعميها انطلاقا من أي دولة سنرد عليه في مصدره بشكل مناسب وقوي.

 







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