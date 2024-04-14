مسؤولون: الجيش الأمريكى يسقط مسيرات إيرانية متجهة لإسرائيل

أحمد علوى

أعلن مسؤولين بالجيش الامريكى أن القوات الأمريكية تمكنت من إسقاط عدة مسيرات إيرانية متجهة إلى أسرائيل ، وفقا لما نشرته قناة سكاى نيوز الإخبارية.



كما وصلت الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ التى تم إطلاقها من العراق سماء إسرائيل، بينما تمكن الدفاع الجوى الإسرائيلى من إسقاط العشرات منها.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران باتجاه إسرائيل ، حيث تعيش إسرائيل فى حالة من الرعب، بعد أن هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية فى سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا ، بمن فيهم قادة الحرس الثورى الإيرانى.



ووفقا لتقدير المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيلية: الطائرات المسيرة يتوقع أن تصل إلى “إسرائيل” الليلة بين الساعة الثانية والرابعة فجراً.

ولعل أهم عائق يواجه الصراع بين إسرائيل وإيران هو قضية المسافة، فأهداف إيران المحتملة تبعد ما بين 1500 كيلومتر و2200 كم عن إسرائيل, وهذا هو أقصى ما يمكن للمقاتلات الإسرائيلية أن تصله حتى فى حالة إعادة تزويدها بالوقود فى الجو، حيث تبلغ المسافة بين إيران وإسرائيل إلى أكثر من 1200 كم .