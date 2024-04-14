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أخبار 24 ساعة.. إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة

الأحد، 14 أبريل 2024 12:14 ص
أخبار 24 ساعة.. إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة طائرات مسيرة
كتب: محمد الأحمدى

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ايران

هجوم ايران

اسرائيل



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