أخبار 24 ساعة.. إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة

وزارة التعليم: إجراءات جديدة لمكافحة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية

وزارة التموين: بوابة إلكترونية لتحديث بيانات السجل التجاري للمنشآت الاقتصادية

وزارة الصحة: تشغيل خط ساخن لتقديم الدعم للإقلاع عن التدخين

وزارة الصحة تكشف أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدى

وزارة التعليم: لا توجد نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024

وزارة الزراعة تعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح

وزارة العمل: حوسبة نظم التفتيش وبوابة لربط المديريات بالمحافظات

‫وزارة الزراعة: تكثيف المرور على جميع محطات إعداد التقاوى

وزارة التعليم: 15 أبريل غلق باب التقدم بالروضة للعام المقبل بمدارس lps