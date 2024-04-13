اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أبريل 2024 11:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة

السبت، 13 أبريل 2024 10:00 م
إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة صواريخ
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها نقلا عن ‏أكسيوس نقلا عن مصادر أمريكية وإسرائيلية إن إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة.

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت شبكة إسرائيل هيوم أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنه سمع دوى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما دوت صافرات الإنذار فى بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الأعلى وسماع دوى انفجارات.







إيران

تشن هجوما

إسرائيل

عشرات الطائرات المسيرة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة