كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها نقلا عن ‏أكسيوس نقلا عن مصادر أمريكية وإسرائيلية إن إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة.

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت شبكة إسرائيل هيوم أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنه سمع دوى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما دوت صافرات الإنذار فى بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الأعلى وسماع دوى انفجارات.