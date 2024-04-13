وزارة الزراعة تعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي، في مختلف محافظات الجمهورية.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، برفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لازالة اي معوقات قد تواجههم.

وشدد القصير على ضرورة تواجد كافة المسئولين المعنيين بالمحافظات بشكل دائم في الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية، تستقبل الشكاوي والاستفسارات الخاصة بالمزارعين، خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

واشار الوزير إلى ان الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للمزراعين، وخاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول الى 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه، للاردب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي.

وفي سياق متصل وبناء على توجيهات وزير الزراعة قام اليوم الدكتور انور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بمتابعة حصاد القمح في محافظة الفيوم يرافقه المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم وكذلك التوريد المحصول بصوامع طامية حيث توريد اليوم اكثر من 10000 طن.