اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أبريل 2024 10:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة: تشغيل خط ساخن لتقديم الدعم للإقلاع عن التدخين

السبت، 13 أبريل 2024 10:25 ص
وزارة الصحة: تشغيل خط ساخن لتقديم الدعم للإقلاع عن التدخين وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تخصيص خط ساخن برقم 16328 لتقديم جميع الاستفسارات والرد على جميع الأسئلة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب التوقف عن التدخين بأنواعه للحفاظ على سلامة الجهاز المناعى، وتابعت وزارة الصحة إن المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته، ونصحت وزارة الصحة المدخنين بالإقلاع عن التدخين منعا للمضاعفات الصحية، وحرصا على البيئة من التلوث.


وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن التدخين لا يساعد على الهضم، وحذرت المواطنين من التدخين كونه له أضرار خطرة، وتابعت: "إذا كان الشخص يعانى من مشاكل فى عملية الهضم عليه الابتعاد تماما عن التدخين واستشارة الطبيب المختص".

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن تدخين التبغ يقتل 8 ملايين شخص كل عام، بالإضافة إلى أنه عامل رئيسى للإصابة بأمراض القلب والرئة.







الصحة

التدخين

الخط الساخن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة