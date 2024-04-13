ضبط عنصر شديد الخطورة بحوزته مخدرات ومشغولات ذهبية بمليونى جنيه

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة لقيامه بتصنيع مخدر الإستروكس والإتجار به بالقاهرة.. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 2,5 مليون جنيه، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم وضبط بحوزته (كمية من الإستروكس المخدر وزنت 38 كيلو جرام – 2 سيارة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية - أدوات ومعدات التصنيع – عدد من الأقراص المخدرة).. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 2,5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.