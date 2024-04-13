مصرع عامل إثر إصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ على يد ابن عمه فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة سوهاج عاملا مصابا بطلق نارى بالظهر وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وذلك بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، وذلك إثر خروج طلقة من سلاح كان بحوزة نجل عمومته بطريق الخطأ أثناء تواجدهما بمنزل المتهم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش - مساعد الوزير مدير أمن سوهاج - بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل بطلق نارى بالظهر مما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثمان لمستشفى خاص، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهم.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوصول المدعو يوسف م. ى. م. 25 سنة عامل إلى مستشفى خاص مصاباً بطلق ناري بالظهر وتوفـى أثناء تلقيه الإسعافات ومقيم بمركز جرجا.

وبسؤال والده محمد ي م ج 59 سنة سائق ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بمنزل نجل عمومته المدعو أحمد ع. ا. ا. 19 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، وحال عبث الأخير بسلاح نارى كان بحوزته خرجت منه طلقه بطريق الخطأ مما نجم عنه إصابته التى أودت بحياته.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.