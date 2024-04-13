إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

أصيب 8 أشخاص، مساء اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوى الغربى باتجاه الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم بواسطة 5 سيارات إسعاف إلى مستشفى طامية المركزى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة "أدهم زكريا، 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد صلاح الدين محمد، 33 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، طه حسن دياب، 41 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليسرى، عاشور عيد خليل، 59 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد الهادي عاشور، 48 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليمني وتجمع دموي بالوجه، عويس جمعة عيد، 51 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، قرنى عيد قرنى، 52 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد العاطي منصور أبو النجا، 46 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.