إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الفيوم

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشحاص من أسرة واحدة، اليوم السبت فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد بداخلها 5 من أسرة واحدة.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لفرع بنى سويف سيد رمضان حسن 58 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فاطمة عزت محمود 50 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، هاجر سيد رمضان 24 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، سلمى سيد رمضان 15 سنة، مصابة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حمزة محمد سيد 3 سنوات، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى.