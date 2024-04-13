أبرز 10 ملاحظات للمركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم أمبو

كتب هانى الحوتى

نشرت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية المعدلة للشركة عن العام المالي 2025/2024، وجاءت أبرز 10 ملاحظات على القوائم المالية المستهدفة:

1- استهدفت الموازنة المقترحة لشركة وادي كوم امبو المقترحة لعام 2024/2025 مبيعات عقارات بالتقسيط بنحو 68.9 مليون جنيه بزيادة بلغت 35.1 مليون جنيه بنسبة نمو 103%، وذلك من حصيلة باقي الحكم الصادر لصالح الشركة في الدعوى ضد شيخ الأزهر مقابل مساحة الأرض المعتدى عليها، فيما لم تستهدف الموازنة تحصيل أي من مبالغ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الشركة ضد الجهات المعتدية على أراضي الشركة بإجمالي 414 مليون جنيه.



2- بلغ صافي إيرادات العمليات المستمرة بموازنة عام 2024/2025 نحو 78.1 مليون جنيه بزيادة بلغت 383 ألف جنيه لوحظ منها 57.4 مليون جنيه ضمن إيرادات جهات إسناد عن أعمال متوقع اسنادها دون وجود عقود مؤيدة لها، منها عملية شبكة الصرف المغطى لمنطقة كلا الباب، وعملية أسفلت طريق بر حميد السرور، وعملية أعمال البنية بمسهل الحسينية.

3- استهدفت الموازنة إسناد أعمال لمقاولي باطن خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 30 يونيو 2025 بنحو 35.7 مليون جنيه يمثل 85%من بند المستلزمات الخدمية بنسبة 46.4% من إجمالي إيرادات نشاط والبالغة 76.4 مليون جنيه مما يتضح معه اعتماد الشركة بصفة أساسية على مقاولي الباطن في تنفيذ عملياتها بالموازنة.

4- لم يتم الإفصاح بالموازنة المقترحة عن الطاقات القصوى، والطاقات المتاحة ونسبة الاعتماد عليها (نسبة الاستغلال) في تنفيذ العمليات المسندة للشركة والمتوقع اسنادها خلال العام المالي 2024/2025.

5- استهدفت الموازنة أصول غير متداولة بغرض البيع بنحو 1.905 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2025 مقابل نفس القيمة في 30 يونيو عام 2024 ودون بيان الأصول التي سيتم بيعها ودون تأثر إيرادات الموازنة بها، ولم تستهدف الشركة بيع تلك الأصول، كما لم يتبين مدى وجود برنامج نشط لبيعها من عدمه أو البدء في إتمام خطة بيع تلك الأصول، كما لا توجد أدلة كافية تؤكد على استمرار الشركة في التزامها بخط بيعها.

6- استهدفت الموازنة في 30 يونيو عام 2025 استثمارات عقارية بنحو 27.7 مليون جنيه مقابل 28.023 مليون جنيه بموازنة العام السابق 2023/2024 ولم تستهدف الموازنة تحقيق أي إيراد من هذه الاستثمارات سواء بالبيع أو التأجير أو الحصول على مقابل القيمة العادلة للأرض والمعدات بشرق العوينات والبالغ تكلفتها 24 مليون جنيه.

7- استهدفت الموازنة تحقيق إيرادات أوراق مالية بنحو 30 ألف جنيه على استثماراتها في السندات الحكومية وأسهم شركة مصنع قنا مقابل نفس المبلغ في موازنة عام 2023/2024.

8- لم يتم الإفصاح بمشروع الموازنة عن الإجراءات المستهدفة للاستفادة من الطاقات العاطلة وغير المستغلة بالأصول الثابتة خلال عام الموازنة، والتي تستهدف الشركة التصرف فيها للحصول على السيولة اللازمة لرفع كفاءة الأصول الأخرى، فضلًا عن عدم الإفصاح عن إجراءات التصرف في المخزون الراكد والمكون عنه انخفاض في 30 يونيو عام 2025 بنحو 2.112 مليون جنيه لما لذلك من أثر على الإيرادات المقدرة بقائمتي التدفقات النقدية والدخل بمشروع الموازنة.

9- استهدفت الموازنة المقترحة عملاء وأوراق قبض بنحو 116.9 مليون جنيه مقابل 95 مليون جنيه مستهدفة في موازنة 2023/2024 ولم تستهدف الموازنة تحصيل قيمة عقد المشاركة بمنطقة كوم أمبو والبالغ 31.4 مليون جنيه إلا أنه لم تقم الشركة بتسوية الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2025، كما لم يتم إدراج قيمة مبنى المول بأصول الشركة.

10- لم تستهدف الموازنة اتخاذ أي إجراءات بشأن المديونيات المستحقة للشركة والأرصدة المدينة المتوقفة طرف الغير، وكذلك تحصيل أي من الأقساط المتأخرة والمستحقة على بعض مشتري الأراضي والعقارات، والتي لم تسدد في مواعيد استحقاقها والبالغة حتى 31 ديسمبر عام 2023 نحو 90.7 مليون جنيه تتمثل في نحو 85.2 مليون جنيه بحساب العملاء، ونحو 5.4 مليون جنيه بحساب المدينون والأرصدة المدينة.