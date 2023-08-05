الرقابة المالية: مد تصفية صندوق اتحاد "وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى"

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 1843 لسنة 2023، بشأن مد مدة تصفية صندوق اتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضى.

ونصت المادة الأولى من القرار، على مد مدة لجنة تصفية اتحاد العاملين المساهمين ب شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي برئاسة حمدي عبد المجيد أحمد النجار، وعضوية كل من صلاح عبد المنعم عبد الحميد الغباشى، وأحمد حمادة مصطفى لمدة عام أو لحين انتهاء القضايا المرفوعة بشأن تصفية الاتحاد أيهما أقرب بدون أتعاب، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، والقوانين ذات العلاقة وأحكام النظام الأساسي للاتحاد.

ونصت المادة الثانية :"على رئيس وأعضاء لجنة التصفية إخطار الممثل القانونى للشركة المنشأ بها الاتحاد بالقرار ونشره في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وموافاة الهيئة بما اتخذ من إجراءات بشأن التصفية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023 حوالي 28.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 29%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 13.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023 بنسبة نمو 29.2%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.