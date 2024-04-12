شواطئ مطروح قبلة المواطنين للتنزه والسباحة في ثالث أيام العيد .. فيديو وصور

مطروح - حسن مشالى

أجرى تليفزيون اليوم السابع، اليوم الجمعة، بثاً مباشراً، أجواء ثالث أيام العيد، من أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح، حيث تشهد شواطئ مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، توافد أعداد كبيرة من الأسر من مختلف المحافظات، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى أهالي مطروح على الشواطئ والاستمتاع بطبيعة المحافظة المتميزة ومناخها المعتدل.

ورصدت عدسة اليوم السابع، تواجد أعداد كبيرة من المواطنين، على شاطئ مطروح العام، وجلست الأسر على الرمال الناعمة، في ظل عدم توافر شماسي وكراسي، حيث لم يتم منح تراخيص تشغيل الشواطئ لأصحابها، والتي يتم تسليمها بداية شهر يونيه مع بداية المصيف رسمياً.

كما تم رصد قيام أعداد من الشباب والأطفال بنزول البحر والسباحة، حيث لم يستطيعوا مقاومة جمال ونقاء المياه وهدوء الأمواج، خاصة مع اعتدال حالة الطقس.

وتزايد الإقبال على شواطئ مطروح وقرى ومنتجعات الساحل الشمالي، ليلة وصباح العيد، مع ثاني أيام العيد، لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالشواطئ المميزة بمياهها النقية ورمالها البيضاء والطبيعة الخلابة.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت استعدادها لاستقبال الأعداد الكبيرة من زوار المحافظة، خلال فترة العيد، وتوفير الخدمات اللازمة، ورفع حالة الطوارئ في جميع المرافق الخدمية على مستوى المحافظة.

وتتنوع شواطئ مدينة مرسى مطروح، التي يقبل عليها المصطافين بأعداد كبيرة، مثل شاطئ مطروح العام القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ رومل الشهير، والذي يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، وشاطئ العوام وشاطئ الليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، كما تقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وغيرها.

ويقع غرب المدينة عدد من الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأبيض والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة وهضبة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.

يذكر أن شواطئ مطروح تصنف من ضمن أجمل مناطق البحر المتوسط، لتميز شواطئها بصفات فريدة، لصفاء المياه ونعومة رمالها البيضاء، وتدرج ألوان مياه البحر ما بين الصافى الرقراق والتركواز والأزرق الفاتح والأزرق الغامق وكثرة الخُلجان، مما يجعل الأمواج هادئة وعمق الشواطئ متدرج بشكل آمن للصغار والكبار، وجميعها يمتاز بالبكارة والخصوصية.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.



اجواء العيد على شواطئ مطروح



اقبال المواطنين على شواطئ مطروح



شاطئ مطروح العام يستقبل المواطنين ثالث ايام العيد



شواطئ مطروح قبلة المواطنين في ثالث ايام العيد