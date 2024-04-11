اليوم السابع
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العيد على كورنيش مطروح شكل تانى باحتفال آلاف المواطنين.. فيديو

الخميس، 11 أبريل 2024 11:03 م
العيد على كورنيش مطروح شكل تانى باحتفال آلاف المواطنين.. فيديو الملاهى
مطروح - حسن مشالي

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قدم تليفزيون اليوم السابع، مساء اليوم الخميس، بثا مباشرا وجولة مسائية، لأجواء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على كورنيش مدينة مرسى مطروح، ورصد أجواء البهجة واحتفالات المواطنين،  الذين خرجوا بالآلاف للتنزه والاستمتاع بالأجواء والمعتدلة والطبيعة الخلابة على الكورنيش والملاهي.

وانتشرت أعداد كبيرة من المواطنين، على طول الكورنيش، من مختلف الفئات العمرية، والأسر ومجموعات الشباب، في أجواء من البهجة والسعادة، كما قصدت أعداد كبيرة من الأسر الملاهي والألعاب الخاصة بالأطفال والكبار، وهناك من فضل التمشية، وآخرين جلسوا على سور الكورنيش، كما نظمت بعض مجموعات الشباب احتفالات بالغناء واستخدام الطبول والدفوف والغناء، وتجمع المواطنون من حولهم ومشاركتهم بالتصفيق في أجواء من الفرح .  

وسادت حالة من الزحام والصخب الممزوج بالبهجة والفرحة، وكأنها أجواء المصيف الصاخبة، في ظل خروج أعداد كبيرة من أهالي مطروح، وتوافد أعداد من زوار وعشاق مطروح من مختلف المحافظات، لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة التي تتميز بها المحافظة.







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