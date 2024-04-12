رحلة ترفيهية للأطفال الفلسطينيين المتواجدين بمستشفيات منوف للاحتفال بعيد الفطر

المنوفية - محمود شاكر

تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتنفيذ برامج ترفيهية للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي قطاع غزة المتواجدين للعلاج بمستشفيات منوف العام وحميات منوف، اصطحب وحيد عبد ربه رئیس مرکز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية الأطفال إلى قرية وادي القمر بمنوف، وذلك للاستمتاع والترفيه وقضاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، واشتمل البرنامج على عدد من الفقرات الترفيهية والألعاب للأطفال.

من الجدير بالذكر أنه زار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مصابي غزة وتقديم العيديات وكحك العيد، مؤكدا توفير كل الدعم الكامل لهم وأنهم في بلدهم الثاني مصر.



محافظ المنوفية يزور مصابي غزة



محافظ المنوفية يزور مصابي غزة