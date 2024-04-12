صحة المنوفية: تنفيذ 3 قوافل طبية خلال النصف الأخير من شهر أبريل

المنوفية - محمد فتحى

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، استمرار تنفيذ القوافل الطبية بعدد من قرى مراكز المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم تنظيم 3 قوافل طبية خلال النصف الأخير من شهر إبريل بمراكز شبين الكوم ، منوف ، السادات، مشيرة إلى أن القوافل ستضم تخصصات ، عظام ، باطنة ، أطفال ، جلدية ، أنف وأذن وحنجرة ) فضلا عن قافلة رمد متكاملة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن هذه القوافل الطبية تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية.



