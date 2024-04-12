اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2024 02:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة المنوفية: تنفيذ 3 قوافل طبية خلال النصف الأخير من شهر أبريل

الجمعة، 12 أبريل 2024 01:00 ص
صحة المنوفية: تنفيذ 3 قوافل طبية خلال النصف الأخير من شهر أبريل الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، استمرار تنفيذ القوافل الطبية بعدد من قرى مراكز المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم تنظيم 3 قوافل طبية خلال النصف الأخير من شهر إبريل بمراكز شبين الكوم ، منوف ، السادات، مشيرة إلى أن القوافل ستضم تخصصات ، عظام ، باطنة ، أطفال ، جلدية ، أنف وأذن وحنجرة ) فضلا عن قافلة رمد متكاملة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن هذه القوافل الطبية تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية.


 







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

المنوفية

اخبار المنوفية

صحة المنوفية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة