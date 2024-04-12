اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ

الجمعة، 12 أبريل 2024 06:02 م
إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ حادث انقلاب- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص برافد الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري الشهيد التابع لدائرة مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين من سجلات المستشفى، إصابة كل من دعاء عبد النبي علي، مصابة باشتباه كسر بالذراع الآيسر، فاطمة عبد الواحد صبحي، 25 عام، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالبطن، عبد النبي علي كلبوش 65 عام، مصاب بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

كما أصابت أحلام السيد حاتم، 55 عام، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، إكرامي عبد النبي علي 35 عام، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وجرح قطعى بالوجه، علي إكرامي عبد النبي، 10 سنوات، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ، أسماء عبد الواحد عبد القادر، 14 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، منال عبد الواحد عبد القادر، 4 سنوات، مصاب بجروح متعدده، رضا إكرامي عبد النبي، 10 سنوات، مصاب بإشتباه كسر بالفك، أحمد عبد الواحد عبد القادر، 7 سنوات، مصاب بكسر بالفك، وجميع المصابين تخضع للعلاج والفحوصات الطبية داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، بمعرفة الفرق الطبية داخل المستشفى.

 







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