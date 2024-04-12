محافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على ضرورة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بخاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك والتعامل الفورى معها فى المهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين والتشديد بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية من التعديات على ممتلكات الدولة والبناء المخالف.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكيل وزارة الزراعة، ومسئولى حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة بتكثيف المتابعة اليومية لرصد حالات التعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لها وتحرير محاضر التبوير والتشوين طبقاً للقانون، وتكثيف الحملات وتناولها مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية وتواصلها مع غرفة عمليات المحافظة المركزية للتعامل الفورى مع أى تعديات وتنفيذ إزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع 180 طن من القمامة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بعدة مراكز ومدن، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا متابعته المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة، إضافة لحملات إزالة اشغالات.



وتناشد محافظة كفر الشيخ المواطنين فى التمسك بحقهم بالإبلاغ عن أى مخالفات، على الخط الساخن 114، والخط الأرضى 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.