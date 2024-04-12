إزاى تحمى نفسك وأسرتك من تقلبات الطقس ونزلات البرد فى العيد

كتبت مروة هريدى

تشهد البلاد خلال هذه الأيام ومع قدوم عيد الفطر المبارك حالة من التقلبات فى الطقس تزامنًا مع فصل الربيع، وهو ما يضع الأمهات فى حيرة من أمرهن فيما يتعلق بلبس العيد بالنسبة للأطفال، كما أنهم يشعرون بالقلق إزاء تعرضهم لنزلات البرد وغيرها من الأمراض الموسمية مع استمرار حالة الطقس غير المستقر.

وفيما يلى نستعرض نصائح وإرشادات للأمهات للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس لحماية أطفالهم خلال عيد الفطر المبارك، وفقًا لتقرير موقع "Healthline"..

بالنسبة للملابس.. يفضل ارتداء الكبار والأطفال ملابس قطنية تتناسب مع تقلبات الطقس هذه الأيام، والمعروف باسم "اللبس الخريفى"، حيث من الممكن ارتداء الأطفال تحديدًا ملابس قطنية بكم خاصة خلال الخروجات والتنزه خارج المنزل لحمايتهم من التعرض لنزلات البرد وكذلك للتعامل مع برودة الطقس خاصة ليلًا.

شرب كمية كافية من الماء أمر مهم للتعامل مع تقلبات الطقس والوقاية من الأمراض، عن طريق الحفاظ على رطوبة الجسم.

الحفاظ على نظافة اليدين أمر ضرورى أيضًا للوقاية من الأمراض خلال فترة تقلبات الطقس، وذلك للوقاية من البكتيريا والجراثيم، خاصة ان الأطفال بدون وعى يضعون أيظيهم على منطقة الفم والعينين، وإذا كانت اليدين غير نظيفة من السهل جدًا أن تنقل العدوى.

تناول المشروبات الغنية بفيتامين سى، مثل عصائر الليمون والبرتقال وغيرها، حيث يعزز فيتامين سى من مناعة الجسم ويحمي من الأمراض.