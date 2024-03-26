مع تقلبات الطقس.. نصائح للحفاظ على صحتك ومناعتك

كتبت فاطمة ياسر

يوم حر ويوم برد..هذا ما نشهده هذه الأيام فهناك حالة من عدم إستقرار الطقس، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز النصائح لرطوبة الجسم، والحفاظ علي توازنه، وفقا لموقع hindustantimes

-حافظ على رطوبة جسمك

يعد تناول الماء الكافي أمرًا بالغ الأهمية لمنع الجفاف وتخفيف مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة. تأكد من تناول السوائل بانتظام، واختيار الماء أو المشروبات التي تمدك بالطاقة ولتجديد الأملاح والمعادن المفقودة من خلال التعرق.

- تجنب الخروج فى تقلبات الطقس

تأكد من متابعة أحوال الطقس قبل الخروج، وخطط للخروج في الهواء الطلق خلال الأجزاء الأكثر برودة من اليوم، مثل الصباح الباكر أو المساء المتأخر، لتقليل التعرض لدرجات الحرارة القصوى وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة.

- حماية بشرتك وعينيك

ضع زيت جوز الهند على الجلد المكشوف لإنشاء حاجز وقائي ضد تقلبات الطقس فهذا يمنع تلف الجلد، بالإضافة إلى ذلك، ارتد نظارات واقية أو نظارات شمسية لحماية عينيك وتقلل من خطر التهيج والانزعاج.

-اختر أماكن نظيفة للتنزه

اختر أماكن نظيفة وصحية للتنزه وتجنب المناطق غير نظيفة التي قد تؤوي البكتيريا الضارة ومسببات الأمراض، وبالتالي تقليل مخاطر العدوى والأمراض.