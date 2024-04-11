اليوم السابع
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وزارة الدفاع الروسية: القوات الجوية تدمر خمس قواعد للمسلحين فى سوريا

الخميس، 11 أبريل 2024 05:00 ص
وزارة الدفاع الروسية: القوات الجوية تدمر خمس قواعد للمسلحين فى سوريا الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية دمرت خمس قواعد للمسلحين في محافظة حمص السورية.

ونقلت وكالة تاس الروسية، اليوم الأربعاء، عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الميجور جنرال يوري بوبوف في مؤتمر صحفي قوله - "دمرت الضربات الجوية الروسية خمس قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف [التي تسيطر عليها الولايات المتحدة] واحتموا في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص".

وأضاف بوبوف، أن طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في السماء السورية من خلال قيامه بتحليقات تخرق بروتوكولات عدم التصادم وتنتهك المجال الجوي لسوريا.







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