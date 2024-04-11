اليوم السابع
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الخميس، 11 أبريل 2024 10:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عواصف رعدية شديدة تتسبب بفيضانات بولاية تكساس الأمريكية

الخميس، 11 أبريل 2024 10:16 ص
عواصف رعدية شديدة تتسبب بفيضانات بولاية تكساس الأمريكية عواصف رعدية - أرشيفية
أ ش أ

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اجتاحت ولاية تكساس الأمريكية عواصف رعدية شديدة تسببت فى حدوث فيضانات وتدمير مبان وإغلاق العديد من الطرق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرا لسكان ولاية تكساس من عواصف رعدية شديدة ورياح مدمرة، فيما أغلقت الشرطة المحلية طرق عدة في مدينة بيلتون بسبب الفيضانات، وفقا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية، الخميس.

وأدت العواصف الرعدية في مدينة هيوستن إلى انهيار جزء من أسقف المباني والشركات وتدمير السيارات في مركز تجاري، بحسب مسؤولين محليين، كما أنقذت فرق الطوارئ السكان من منازلهم والسيارات التي غمرتها المياه.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة وعواصف وأعاصير مدمرة عبر ساحل خليج المكسيك وعمق الجنوب الأمريكي ضمن ولايات لويزيانا ومسيسيبي وألاباما وفلوريدا.

يأتي ذلك فيما تضرب موجة من سوء الأحوال الجوية مناطق أخري جنوب الولايات المتحدة.







لويزيانا

مسيسيبي

عواصف رعدية

الولايات المتحدة




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