عواصف رعدية شديدة تتسبب بفيضانات بولاية تكساس الأمريكية

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اجتاحت ولاية تكساس الأمريكية عواصف رعدية شديدة تسببت فى حدوث فيضانات وتدمير مبان وإغلاق العديد من الطرق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرا لسكان ولاية تكساس من عواصف رعدية شديدة ورياح مدمرة، فيما أغلقت الشرطة المحلية طرق عدة في مدينة بيلتون بسبب الفيضانات، وفقا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية، الخميس.

وأدت العواصف الرعدية في مدينة هيوستن إلى انهيار جزء من أسقف المباني والشركات وتدمير السيارات في مركز تجاري، بحسب مسؤولين محليين، كما أنقذت فرق الطوارئ السكان من منازلهم والسيارات التي غمرتها المياه.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة وعواصف وأعاصير مدمرة عبر ساحل خليج المكسيك وعمق الجنوب الأمريكي ضمن ولايات لويزيانا ومسيسيبي وألاباما وفلوريدا.

يأتي ذلك فيما تضرب موجة من سوء الأحوال الجوية مناطق أخري جنوب الولايات المتحدة.