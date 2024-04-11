زفة من أهالى البلد لحافظى القرآن الكريم فى الدقهلية.. فيديو

الدقهلية - محمدالحبشي

شهدت شوارع مركز ومدينة منية النصر بمحافطة الدقهلية، إقامة زفة من الأهالى لأبناءهم من حافظى كتاب الله القرآن الكريم، وصولا بهم لمقر إقامة حفل ضخم داخل إستاد المدينة، تحفيزا لهم على حفظ كتاب الله.

ويشهد استاد منية النصر الرياضى بمحافظة الدقهلية، عرس قرآنى فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، لتكريم عدد كبير من حافظى كتاب الله والذى وصل عددهم إلى 1350، بعد التصفيات النهائية، والتى تقدم لها 2500 متسابق من أبناء المركز والقرى التابعة له.

ويستضيف استاذ منية النصر الرياضى حفل تكريم الحافظين لكتاب الله بمختلف أجزاءه، وصولا بخاتمى الكتاب كاملا، والتى خصصت اللجنة المنطمة لهم جوائز عبارة عن 5 رحلات عمرة ومبلغ مالى يقدر بـ250 ألف جنيه.





فيما قدم المجتمع المدني جوائز قيمة تصل إلي عدد 10 منح دراسية في لندن، و10 جوائز ذهبية، ليصل حجم الجوائز مما بقرب مليون جنيه، ليكون افضل مسك ختام للمنافسات القرآنية التي تشهدها محافطات مصر وتحديدا خلال شهر رمضان المعظم من كل عام.



الاطفال اهل القرآن



حافظي القران من ذوي الهمم



زفه بشوارع المدينة لحافظي القرآن الكريم بالدقهلية



ممر شرفي لدخول الحفل