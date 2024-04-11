اليوم السابع
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الخميس، 11 أبريل 2024 08:17 م
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رحلات عمرة ومنح دراسية فى الخارج وذهب فى حفل تكريم 1350 من حفظة القرآن بالدقهلية

الخميس، 11 أبريل 2024 06:44 م
رحلات عمرة ومنح دراسية فى الخارج وذهب فى حفل تكريم 1350 من حفظة القرآن بالدقهلية جانب من الحفل
الدقهلية - محمدالحبشي

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مازالت المنافسات القرآنية التي تظهر للنور خلال شهر رمضان المعظم من كل عام، بتكريم عدد كبير من حاملي وحافظي كتاب الله "القرآن الكريم" مستمرة في تكريمهم، بأفضل مايليق بهم.

ويشهد اليوم مركز ومدينة منية النصر بمحافطة الدقهلية، تكريم عدد كبير من حافظي كتاب الله والذي وصل عددهم الي 1350، بعد التصفيات النهائية وتقدم 2500 متسابق من ابناء المركز والقري التابعة له

ويستضيف إستاذ منية النصر الرياضي حفل تكريم الحافظين لكتاب الله بمختلف أجزاءه، وصولا بخاتمي الكتاب كاملا، والتي خصصت اللجنة المنطمة لهم جوائز عبارة عن 5 رحلات عمرة ومبلغ مالي يقدر ب250 الف جنيه


فيما قدم المجتمع المدني جواذز قيمة تصل إلي عدد 10 منح دراسية في لندن، و10 جوائز ذهبية، ليصل حجم الجوائز مما بقرب مليون جنيه، ليكون افضل مسك ختام للمنافسات القرآنية التي تشهدها محافطات مصر وتحديدا خلال شهر رمضان المعظم من كل عام

استعدادات لبدء حفل تكريم حافظي القرآن الكريم بالدقهلية
استعدادات لبدء حفل تكريم حافظي القرآن الكريم بالدقهلية

 

الاسر في المدرجات
الاسر في المدرجات

 

تكريم الاطفال
تكريم الاطفال

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

حفل تكريم للاطفال الحافظين للقرآن الكريم
حفل تكريم للاطفال الحافظين للقرآن الكريم

 







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