خروجه بـ7 جنيه فى أحضان النيل.. الأتوبيس النهرى يزين "عروس النيل" بالمنصورة

الدقهلية - محمد الحبشى

يبحث عدد كبير من المواطنين، التنزه في أماكن جديدة داخل المدن، تتميز بالراحة النفسية والهدوء، والبعد عن الزحام، ومن بين أهم هذه الأماكن هي التنزه في رحله نيليه للإستمتاع بأجواء النيل، ومشاهدة المعالم من داخل المياه.

واستهدفت الدولة المصرية اطلاق مشروعات تهدف الي تغيير حياة المواطنين، والإستمتاع بأجواء هادئة ورائعة، مثل انشاء ممشي سياحي في المدن، وتطوير عواصم المدن، ليجد المواطن عدد من المتنفسات الجديدة للخروج اليها

تشهد الدولة المصرية تطورا كبيرا وتنفيذ للمشروعات الضخمة التي تهدف الي تغيير حياة المواطنين للأفضل، ويتم إطلاق عدد كبير من المشروعات، في شتي محافظات الجمهورية، والتي من شأنها تطوير الدولة المصرية، وتغيير حياة المواطنين للأفضل من خلال مشروعات متنوعة تهدف الي الظهور بالمظهر الحضاري، ومع التطور الملحوظ وإطلاق هذه المشروعات، تجد أن المشروع الذي يتم إطلاقة يتم تنفيذة بأعلي جودة وكفاءة، ليظهر في النهاية بمشروع حضاري يليق بحجم الدولة المصرية وحجم مواطنيها، ومن بين المشروعات التي اطلقتها الدولة المصرية مؤخرا، " الأتوبيس النهري" والذي تم انشاءه علي مياه النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.



إطلاق مشروع الأتوبيس النهرى فى المنصورة

اطلقت الدولة المصرية مشروع ضخم يضاف الي عملية التطوير في عواصم المدن علي مستوي الجمهورية، وايضا من ضمن المشروعات التي تشهدها مدينة المنصورة، ويحقق هذا المشروع مظهرا حضاريا منفردا، وتنزه للمواطنين داخل مياه النيل إضافة إلي التنمية المستدامة التي يحققها هذا المشروع، حيث يساهم في حل مشكلة الزحام داخل المدينة، حيث تم انشاء مشروع "الأتوبيس النهري"، ومع انطلاق البداية في المشروع كان يضم عدد 4 مراسي أو محطات نهرية، وتم اضافة عدد 2 من المراسي الجديدة لخدمة هذا المشروع الجمالي والذي تم انشاءه لتحقيق الاستفادة القصوي منه وخدمة مدينة المنصورة "عروس النيل"



ووصل عدد "المحطات النهرية" او "المراسي" التي يضمها المشروع إلي 6 محطات نهرية، والتي تقوم باستقبال وخدمة المواطنين من مدينتي المنصورة وطلخا، وتساهم في تسهيل حركة التنقل بين المدينتين والاتي يفصلهما "مياه النيل"

أبرز ما يميز مشروع الأتوبيس النهري في المنصورة



يتكون مشروع النقل النهري في الدقهلية من 6 مراسي للأتوبيس النهري، 4 في مدينة المنصورة واثنين في مدينة طلخا، وتبدأ المراسي بمحطة المحافظة بجوار مكتبة مصر العامة، ومرسى المدير، وشجرة الدر، والجامعة، مرسيي طلخا



و يربط الأتوبيس النهري مدينتي طلخا والمنصورة، لتخفيف ضغط الزحام على الشوارع الرئيسية، عبر مياه النيل التي تفصل بينهما، ويستخدم الأتوبيس النهري من قبل المواطنين كمتنزه جديد للإستمتاع بأجواء المدينة من خلال الرحلات النيلية الرائعة، ويحدد الاتوبيس النهري خط سير بديل لطريق المشاية السفلية، حيث يمكن للمواطنين استقلال الاتوبيس النهري من بدايه مبني ديوان عام المحافظة وصولا لحي الجامعة، ماجعل الكثير من المواطنين وطلاب الجامعة يلجاون للاتوبيس النهري

رموز وشخصيات مصرية حاضرة في المراسي الجديدة

وأطلقت الدولة المصرية علي المراسي أو المحطات النهرية، عددا من الأسماء لبعض الشخصيات التاريخية المصرية، والتي أثرت في الحياة التاريخية والسياسية والأدبية في مصر، ليذكر المشروع النهري المقام في المنصورة جميع المترددين بأهم الشخصيات المصرية المؤثرة في التاريخ المصري الحديث

حيث سميت هذه المراسي بأسماء كلا من : أنيس منصور " علي المرسي الموجود ناحية نادي القوات المسلحة"، وفاروق الباز "ناحية نادي المعلمين بطلخا"، وأم كلثوم "عند مكتبة مصر العامة"، وابن لقمان في منطقة المدير، وشجرة الدر في منطقة شجرة الدر، والشيخ الشعراوي في منطقة الجامعة.



فسحة في مياه عروس النيل ب7 جنيه

ويعد مشروع الاتوببس النهري مشروع ترفيهي لدي البعض، حيث يستمتعون بالتواجد داخل مياه النيل بالمنصورة عن طريق استقلال الاتوبيس النهري، والذي يتحرك في رحلة نيلية في أجواء رائعة بسعر رمزي جدا

وتستغرق الرحلة داخل مياه النيل عن طريق الاتوبيس النهري مايقرب من نصف ساعة، وسعر التذكرة 7 جنيهات، لذلك يعد متنفس ترفيهي رائع، لجميع المترددين عليه، وخروجه رائعة داخل مياه النيل والإستمتاع بجمال مدينة المنصورة "عروس النيل"



خطة تعميم النقل النهري بين المحافظات



وتستهدف الدولة المصرية، وضع خطة لتنفيذ مشروع النقل النهري للأفراد والبضائع وربط المحافظات ببعضها البعض، عن طريق مشروعات مماثلة للأتوبيس النهري المقام في مدينة المنصورة

ومن المقرر أن يمتد المشروع ليضم مراكز شربين وميت غمر في محافظة الدقهلية، ويربط محافظة دمياط بالقناطر الخيرية، للاعتماد على النقل النهري للركاب والبضائع، وليس النقل البري فقط، ويساهم في تخفيف الكثافة والزحام داخل المدن المتواجد بها المشروع

عوامل الامان والسلامة في المشروع النهري



ونفذ المشروع النهري بأعلي دقة وجميع وسائل الآمان والسلامة التي تساهم في الحفاظ علي حياة المواطنين المترددين علي إستخدام محطات الأتوبيس النهري سواء في التنقل النهري بين المدن أو التنزه داخل مياه النيل

وتضم محطات الأتوبيس النهري فرق متخصصة ومدربة، حيث يضم الفريق اثنين من البحارة، وميكانيكى صيانة، ورئيس للمركب، ومدير تشغيل للتنسيق بين الأتوبيسات والمراسي، ويشترط الخبرة والتدريب الجيد، كما يشترط في البحار على الأتوبيس النهري أن يكون حاصل على رخصة دولية، ويوجد في كل أتوبيس كراسي إنقاذ وعوامات وبدلات إنقاذ، ليساعد بذلك مشروع الأتوبيس النهري علي تخفيف الزحام في حركة تنقل المواطنين داخل المدن، إضافة لإضافة مظهر حضاري وجمالي ويساعد علي التنزه في مياه النيل بطريقة حضارية آمنة.



الاتوبيس النهري بالمنصورة



رحلة في حضن النيل



شباك التذاكر



محطة اتوبيس نهري بالمنصورة



مدخل محطة الأتوبيس النهري



مقاعد انتظار للمواطنين داخل المحطة



موقع احدي المحطات المتميز علي النيل ومن الأعلي كوبري طلخا